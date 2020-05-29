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Иена укрепляется к доллару 29 мая на опасениях за отношения между США и Китаем
13:40 29.05.2020 |
Курс иены растет по отношению к доллару в пятницу днем на опасениях роста напряженности в отношениях между США и Китаем, что увеличивает спрос на более надежную японскую валюту, свидетельствуют данные торгов
По состоянию на 12.47 EET курс доллара к иене снижался до 107,23 иены со 107,63 иены днем ранее, курс евро к доллару рос до 1,113 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1076 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падал на 0,26%, до 98,13 пункта.
Трейдеры продолжают следить за отношениями между США и Китаем - крупнейшими мировыми экономиками. Ранее американский президент Дональд Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге. Официальный представитель МИДа Китая Чжао Лицзянь ранее в пятницу заявил, что Китай призывает другие страны немедленно прекратить вмешательство в дела автономного района. Трамп же, по сообщениям СМИ, позже в пятницу проведет пресс-конференцию по поводу ситуации.
"Я думаю, что рынок все еще боится, что это может перерасти в нечто более серьезное. Действия Трампа нельзя предугадать", - считает валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сён (Sim Moh Siong), которого цитирует Рейтер.
В то же время евро дорожает к доллару четвертый день подряд и торгуется у максимума с 30 марта. В среду Еврокомиссия представила свои предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от связанного с распространением коронавируса кризиса. Средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Это предложение должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом. Процесс обсуждения проектов ЕК не исключает возможности их модификации.
Инвесторы в Европе обратили внимание и на макростатистику. Так, по официальным данным, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по предварительной оценке, замедлилась до 0,1% с уровня апреля в 0,3%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
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