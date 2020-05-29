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Марк Цукерберг раскрыл особенности бизнес-модели Libra
13:34 29.05.2020 |
В ходе ежегодного собрания акционеров Марк Цукерберг рассказал о том, каким образом Facebook при помощи Libra планирует повысить доход, сообщает Cnet.
По словам создателя крупнейшей соцсети, запуск новой цифровой валюты и последующая ее интеграция в различные онлайн-сервисы повысят эффективность сферы электронной коммерции. В результате вырастут цены на рекламу, являющуюся основным источником дохода Facebook.
Он пояснил, что соцсеть не продает рекламу по фиксированной цене. Вместо этого компании предлагается цена за рекламу, основывающаяся на результатах, которых клиент пытается достичь.
«Когда они [компании] запускают рекламу, кто-то, кликнув на нее, с более высокой вероятностью купит что-нибудь», - подчеркнул Цукерберг.
Запуск Libra ожидается во второй половине 2020 года.
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