Справочный курс гривны 29 мая вырос на 4,15 коп до 26,8721 грн/$1

|Показатель
|28.05.20
|29.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9136
|26.8721
|0.155
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12:21 29.05.2020 |
Национальный банк 29 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 4.15 коп. до 26.8721 UAH/USD.
|Показатель
|28.05.20
|29.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9136
|26.8721
|0.155
Данные: НБУ
|
|
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