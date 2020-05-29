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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 29.05.2020
10:53 29.05.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 29 мая 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,8709
|Укрстройинвестбанк
|26,9000
|Глобус
|26,8500
|Укргазбанк
|26,9100
|OTP Bank
|26,8500
|Правекс
|26,9500
|Креди Агриколь
|26,8200
|Земельный капитал
|26,9571
|Правекс
|26,8000
|Креди Агриколь
|26,9700
|Банк Сич
|26,8000
|Банк Сич
|27,0000
|Аккордрбанк
|26,8000
|Окси банк
|27,0400
|Укрэксимбанк
|26,7500
|OTP Bank
|27,0500
|Приватбанк
|26,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0500
|Окси банк
|26,7500
|Глобус
|27,0500
|Укргазбанк
|26,7100
|Форвард банк
|27,0500
|Укрстройинвестбанк
|26,7000
|Ощадбанк
|27,0800
|Ощадбанк
|26,7000
|Укрэксимбанк
|27,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,7000
|Приватбанк
|27,1003
|Альфа-банк
|26,7000
|Украинский Капитал
|27,2000
|Форвард банк
|26,6000
|Аккордрбанк
|27,3000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Альфа-банк
|27,4000
|Проминвестбанк
|26,2000
|Проминвестбанк
|27,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|29,6200
|Укрстройинвестбанк
|29,6000
|Правекс
|29,6000
|Укргазбанк
|29,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,6000
|Ощадбанк
|29,7000
|Укрэксимбанк
|29,5000
|Банк Сич
|29,7500
|Земельный капитал
|29,4720
|OTP Bank
|29,8000
|Банк Сич
|29,4000
|Глобус
|29,8000
|OTP Bank
|29,4000
|Форвард банк
|29,8000
|Укргазбанк
|29,3500
|Земельный капитал
|29,8361
|Окси банк
|29,3500
|Аккордрбанк
|29,9000
|Укрстройинвестбанк
|29,3000
|Правекс
|29,9000
|Приватбанк
|29,3000
|Креди Агриколь
|29,9300
|Глобус
|29,3000
|Приватбанк
|29,9401
|Аккордрбанк
|29,3000
|Окси банк
|29,9500
|Альфа-банк
|29,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0000
|Ощадбанк
|28,8000
|Проминвестбанк
|30,0000
|Форвард банк
|28,6000
|Украинский Капитал
|30,0000
|Проминвестбанк
|28,2000
|Альфа-банк
|30,1500
|Украинский Капитал
|28,0000
|Укрэксимбанк
|30,2000
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