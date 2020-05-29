Золото 28 мая торгуется в плюсе на росте напряженности между США и Китаем

Стоимость золота растет в пятницу утром на фоне эскалации напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.17 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36%, или на 6,2 доллара - до 1719,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро снижался на 0,3% - до 17,962 доллара за унцию.

Проблемы в отношениях США и Китая беспокоят мировых инвесторов, что оказывает поддержку золоту как традиционно надежному активу.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. Американский президент Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, позже проведет пресс-конференцию по поводу ситуации с Китаем. Ранее Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге.