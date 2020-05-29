Доллар дешевеет 28 мая к основным мировым валютам на росте рисковых настроений

Курс доллара снижается в пятницу утром по отношению к основным мировым валютам на росте аппетита инвесторов к покупке рисковых активов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.07 EET курс евро к доллару рос до 1,1109 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1076 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,12 иены со 107,63 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 98,27 пункта.

На мировых рынках наблюдается рост рисковых настроений, что поддерживает фондовые индексы и сдерживает спрос на более надежные активы, которым является доллар. Оптимизм инвесторов связан с позитивными ожиданиями по поводу перспектив восстановления экономики на фоне ослабления карантинных мер в мире.

Инвесторы также отыгрывают ожидания по поводу создания фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Еврокомиссия планирует занять средства на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов).

Тем не менее аналитики, опрошенные агентством Рейтер, считают, что рисковые настроения могут ухудшиться по мере роста напряженности в отношениях США и КНР.

"В настоящее время рынки надеются на восстановление экономики, но я считаю, что это постепенно изменится в связи с ростом опасений по поводу отношений США и Китая",- сказал агентству старший валютный стратег MUFG Bank Минори Учиду (Minori Uchida).