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Гэвин Андресен: криптовалютный рынок настроен на спекуляции, а не на технологии
09:07 29.05.2020 |
Один из первых последователей биткоина, разработчик Гэвин Андресен, привел доказательства того, что криптовалютный рынок все еще опирается на спекуляции, а не на фундаментальную оценку технологической составляющей проектов.
В последнем посте в своем блоге разработчик поделился графиками двух криптовалют из Топ-25 с июня 2019 по май 2020 года.
На одном из них представлена динамика IOTA, в сети которой с 12 февраля по 10 марта из-за атаки на десктопный кошелек проекта не было подтверждено ни одной транзакции. На второй - график ZCash за аналогичный период, где подобные проблемы не наблюдались.
«Я не могу сказать, что есть что на основании реакции рынка. А вы можете?», - поиронизировал Андресен.
Разработчик далее пишет, что ему хотелось бы верить, что графики криптовалют отражают оценку рынка: какая из используемых технологий в долгосрочной перспективе обречена на успех. Но в итоге приходит к неутешительному выводу, что за целый месяц на котировках никоим образом не нашло отражение, что IOTA не выполняла свою базовую функцию:
«Это все дейтрейдеры и боты. Они ни о чем не думают, когда спекулируют на криптовалютах».
Напомним, накануне ведущий инвестиционный банк США Goldman Sachs привел пять причин, по которым, как он считает, криптовалюты не являются классом активов. Но в криптосообществе также нашлись свои доводы в защиту биткоина.
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