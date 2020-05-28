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Депозитные ставки для физлиц 28.05.20
17:55 28.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|R3 мес.
|10.88
|0.95
|0.38
|6 мес.
|11.22
|1.13
|0.59
|9 мес.
|11.45
|1.34
|0.69
|12 мес.
|11.42
|1.54
|0.85
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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