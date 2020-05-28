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Евро 28 мая дорожает к доллару третий день подряд на внутреннем оптимизме
14:25 28.05.2020 |
Курс евро растет по отношению к доллару в четверг днем третий день подряд на оптимизме вокруг предложений Еврокомиссии по пакету восстановления экономики Евросоюза после вызванного коронавирусом кризиса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.54 EET курс евро к доллару рос до 1,101 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1003 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,72 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,71 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 98,94 пункта.
Рост курса евро продолжается третий день подряд. В среду оптимизм инвесторов поддержали предложения Еврокомиссии по созданию фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Его название — "ЕС следующего поколения". Эти 750 миллиардов евро ЕК планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро).
Согласно процедуре, предложения Еврокомиссии по фонду теперь должны обсудить и согласовать или отвергнуть страны союза в Европейском совете, заседание которого состоится 19 июня, а также депутаты в Европарламенте. Процесс обсуждения проектов ЕК не исключает возможности их модификации.
"Евро растет после того, как в среду Еврокомиссия обнародовала свое предложение по восстановлению экономики от коронавируса, но рост будет ограничен в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) 4 июня", — считают аналитики BK Asset Management, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.
Позднее в четверг рынки ждут статистику из США. Так, по прогнозам аналитиков, министерство торговли США сообщит, что снижение ВВП США в первом квартале 2020 года, согласно второй оценке, составило 4,8% в годовом выражении, как и показала первая оценка. В четвертом квартале 2019 года был зафиксирован рост на 2,1%. Минтруда США сообщит в свою очередь данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 23 мая. Аналитики ждут снижения показателя на 338 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 2,1 миллиона. Снижение может стать восьмым подряд после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.
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