Справочный курс гривны 28 мая вырос на 9,13 коп до 26,9136 грн/$1

|Показатель
|27.05.20
|28.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0049
|26.9136
|0.338
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:18 28.05.2020 |
Национальный банк 28 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 9.13 коп. до 26.9136 UAH/USD.
|Показатель
|27.05.20
|28.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0049
|26.9136
|0.338
Данные: НБУ
|
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