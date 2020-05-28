Золото дорожает 28 мая на росте напряженности между Китаем и США

Стоимость золота растет в четверг утром на фоне роста напряженности отношений Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9:07 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,44%, или на 7,6 доллара - до 1718,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро прибавлял 0,5% - до 17,845 доллара за унцию.

Мировые инвесторы обеспокоены ростом напряженности в отношениях США и Китая, что оказывает поддержку стоимости золота как традиционно более надежного актива. Трейдеры ожидают объявления мер США, о которых накануне заявил президент Дональд Трамп, и ответной реакции Пекина.

"США, вероятно, отреагируют на законы Китая о безопасности в Гонконге... Слабая экономика и низкие процентные ставки также поддерживают стоимость золота", - сказал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma).