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Доллар 28 мая торгуется разнонаправленно к иене и евро на фоне геополитической напряженности
09:05 28.05.2020 |
Курс доллара торгуется разнонаправленно в четверг утром по отношению к евро и иене на фоне обострения напряженности между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.41 EET курс евро к доллару рос до 1,1015 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1003 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,71 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 98,94 пункта.
Трейдеры продолжают следить за развитием отношений между США и Китаем. Так, рынки ожидают заявления американского президента Дональда Трампа, который накануне пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга. Пекин заявил, что готов предпринять контрмеры против любого вмешательства извне, а дела Гонконга, в том числе вопросы законодательства, являются внутренними делами Китая.
"Очевидно, что Китай является важным фактором для рынков. Они ждут ответа Китая (по поводу Гонконга - ред.), и мы находимся в трудном положении", - сказал агентству Рейтер рыночный аналитик BNZ Джейсон Вонг (Jason Wong).
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