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Депозитные ставки для физлиц 27.05.20
17:55 27.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|R3 мес.
|11.06
|0.91
|0.31
|6 мес.
|11.24
|1.07
|0.51
|9 мес.
|11.23
|1.21
|0.50
|12 мес.
|11.38
|1.48
|0.75
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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