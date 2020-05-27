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Евро дорожает к доллару 27 мая в ожидании внутренних новостей
14:16 27.05.2020 |
Курс евро растет по отношению к доллару в среду днем в ожидании предложений Еврокомиссии по пакету восстановления экономики Евросоюза после вызванного коронавирусом экономического кризиса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.52 EET курс евро к доллару рос до 1,1001 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0980 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 107,66 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,52 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 98,98 пункта.
Европейская комиссия должна днем 27 мая представить предложения по семилетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы - с его учетом затем составляются ежегодные общие бюджеты ЕС, а также по связанным с бюджетом инструментам для преодоления нынешнего экономического кризиса. По данным СМИ, пакет восстановления от кризиса, о котором объявит в среду ЕК, может включать 500 миллиардов евро в виде грантов и 250 миллиардов евро в виде займов.
Германия и Франция ранее в мае предложили создать единый фонд помощи странам, пострадавшим от коронавируса, в размере 500 миллионов евро, чтобы деньги из него выдавались в основном в виде грантов. В то же время, по данным СМИ, Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды, представили альтернативный план восстановления европейской экономики на основе кредитов в противовес предложению Германии и Франции.
"Если структура фонда будет ближе к предложенной Францией и Германией схеме, а альтернативы, предложенные Нидерландами, Австрией, Швецией и Данией, будут отклонены, то новый инструмент, вероятно, будет положительно воспринят рынками, и следовательно, евро", - считают аналитики Unicredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.
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