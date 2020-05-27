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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.05.2020

13:55 27.05.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27 мая 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Правекс 26,9500 Земельный капитал 26,9825
Земельный капитал 26,9128 OTP Bank 27,0000
Глобус 26,9000 Укргазбанк 27,0000
Банк инвестиций и сбережений 26,9000 Укрстройинвестбанк 27,0000
Укрстройинвестбанк 26,8500 Креди Агриколь 27,0800
Банк Сич 26,8500 Окси банк 27,0800
Креди Агриколь 26,8300 Райффайзен Банк Аваль 27,0800
Укргазбанк 26,8000 Банк Сич 27,1000
Приватбанк 26,8000 Банк инвестиций и сбережений 27,1000
Аккордрбанк 26,8000 Глобус 27,1000
OTP Bank 26,8000 Ощадбанк 27,1000
Окси банк 26,7500 Правекс 27,1000
Райффайзен Банк Аваль 26,7379 Приватбанк 27,1003
Ощадбанк 26,7000 Укрэксимбанк 27,1500
Альфа-банк 26,7000 Украинский Капитал 27,2000
Укрэксимбанк 26,6500 Аккордрбанк 27,3000
Украинский Капитал 26,2000 Альфа-банк 27,4000
Проминвестбанк 26,2000 Проминвестбанк 27,5000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Банк инвестиций и сбережений 29,4500 OTP Bank 29,4000
Укрстройинвестбанк 29,3500 Альфа-банк 29,6000
Креди Агриколь 29,3200 Банк Сич 29,6000
Земельный капитал 29,3161 Ощадбанк 29,6000
Укргазбанк 29,3000 Укргазбанк 29,6000
Глобус 29,2500 Укрстройинвестбанк 29,6000
OTP Bank 29,2500 Окси банк 29,6500
Банк Сич 29,2000 Правекс 29,6500
Правекс 29,1500 Земельный капитал 29,6592
Укрэксимбанк 29,1000 Приватбанк 29,6736
Приватбанк 29,1000 Креди Агриколь 29,6800
Аккордрбанк 29,1000 Райффайзен Банк Аваль 29,6800
Окси банк 29,0000 Банк инвестиций и сбережений 29,7000
Райффайзен Банк Аваль 28,8184 Глобус 29,7000
Альфа-банк 28,8000 Аккордрбанк 29,8000
Ощадбанк 28,7000 Укрэксимбанк 29,8800
Проминвестбанк 28,2000 Проминвестбанк 30,0000
Украинский Капитал 28,0000 Украинский Капитал 30,0000

 

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