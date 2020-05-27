Финансовые новости
- |
- 27.05.20
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.05.2020
13:55 27.05.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27 мая 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|26,9500
|Земельный капитал
|26,9825
|Земельный капитал
|26,9128
|OTP Bank
|27,0000
|Глобус
|26,9000
|Укргазбанк
|27,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,9000
|Укрстройинвестбанк
|27,0000
|Укрстройинвестбанк
|26,8500
|Креди Агриколь
|27,0800
|Банк Сич
|26,8500
|Окси банк
|27,0800
|Креди Агриколь
|26,8300
|Райффайзен Банк Аваль
|27,0800
|Укргазбанк
|26,8000
|Банк Сич
|27,1000
|Приватбанк
|26,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1000
|Аккордрбанк
|26,8000
|Глобус
|27,1000
|OTP Bank
|26,8000
|Ощадбанк
|27,1000
|Окси банк
|26,7500
|Правекс
|27,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,7379
|Приватбанк
|27,1003
|Ощадбанк
|26,7000
|Укрэксимбанк
|27,1500
|Альфа-банк
|26,7000
|Украинский Капитал
|27,2000
|Укрэксимбанк
|26,6500
|Аккордрбанк
|27,3000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Альфа-банк
|27,4000
|Проминвестбанк
|26,2000
|Проминвестбанк
|27,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|29,4500
|OTP Bank
|29,4000
|Укрстройинвестбанк
|29,3500
|Альфа-банк
|29,6000
|Креди Агриколь
|29,3200
|Банк Сич
|29,6000
|Земельный капитал
|29,3161
|Ощадбанк
|29,6000
|Укргазбанк
|29,3000
|Укргазбанк
|29,6000
|Глобус
|29,2500
|Укрстройинвестбанк
|29,6000
|OTP Bank
|29,2500
|Окси банк
|29,6500
|Банк Сич
|29,2000
|Правекс
|29,6500
|Правекс
|29,1500
|Земельный капитал
|29,6592
|Укрэксимбанк
|29,1000
|Приватбанк
|29,6736
|Приватбанк
|29,1000
|Креди Агриколь
|29,6800
|Аккордрбанк
|29,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,6800
|Окси банк
|29,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,8184
|Глобус
|29,7000
|Альфа-банк
|28,8000
|Аккордрбанк
|29,8000
|Ощадбанк
|28,7000
|Укрэксимбанк
|29,8800
|Проминвестбанк
|28,2000
|Проминвестбанк
|30,0000
|Украинский Капитал
|28,0000
|Украинский Капитал
|30,0000
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Венедиктова против Холодницкого: Почему генпрокурор пошла в атаку на САП, а не Сытника
ТОП-НОВОСТИ
|Крик отчаяния послов: Почему отношения Украины и США приблизились к пропасти
|«Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом
|Киевляне разлюбили «слуг»: По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое
|Пойдет ли украинское правительство на либерализацию рынка газа с 1 июля?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро дорожает к доллару 27 мая в ожидании внутренних новостей
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.05.2020
|«Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом
|Monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком
|Биржи АТР 27 мая преимущественно снизились на фоне экономической неопределенности
|Справочный курс гривны 27 мая вырос на 1,68 коп до 27,0049 грн/$1
Это интересно
|Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза
|Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров
|В Великобритании строят 300-километровую дорогу для тестирования автономного транспорта
|Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с
|Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%
|Первый электрокар Mazda оказался дешевле конкурентов
|BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью