|Показатель
|26.05.20
|27.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8897
|27.0049
|0.43
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
12:18 27.05.2020 |
Национальный банк 27 мая понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 11.52 коп. до 27.0049 UAH/USD.
|Показатель
|26.05.20
|27.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8897
|27.0049
|0.43
Данные: НБУ
|
|
|Венедиктова против Холодницкого: Почему генпрокурор пошла в атаку на САП, а не Сытника
|Крик отчаяния послов: Почему отношения Украины и США приблизились к пропасти
|«Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом
|Киевляне разлюбили «слуг»: По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое
|Пойдет ли украинское правительство на либерализацию рынка газа с 1 июля?
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Евро дорожает к доллару 27 мая в ожидании внутренних новостей
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.05.2020
|«Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом
|Monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком
|Биржи АТР 27 мая преимущественно снизились на фоне экономической неопределенности
|Справочный курс гривны 27 мая вырос на 1,68 коп до 27,0049 грн/$1
|Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза
|Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров
|В Великобритании строят 300-километровую дорогу для тестирования автономного транспорта
|Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с
|Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%
|Первый электрокар Mazda оказался дешевле конкурентов
|BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью