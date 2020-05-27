Финансовые новости
- |
- 27.05.20
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Киты докупили 12 000 биткоинов на падении ниже $9500
09:50 27.05.2020 |
Обвал биткоина 20 мая привел к росту спроса на криптовалюту среди китов. Об этом сообщает аналитический портал Santiment.
Кошельки с балансом выше 100 BTC суммарно пополнились на 12 000 биткоинов ($108 млн) за последние несколько дней. Аналитики полагают, что киты таким образом аккумулируют криптовалюту на падении.
В Santiment добавили, что данные кошельки с начала текущего года демонстрируют устойчивую модель поведения. Сперва они накапливают криптовалюту на низах, после чего продают часть биткоинов незадолго до достижения краткосрочного ценового пика.
На прошлой неделе киты вывели с бирж 17 320 BTC за несколько часов.
Напомним, с момента обвала биткоина в середине марта пользователи вывели с кошельков торговых платформ более 310 000 BTC.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Венедиктова против Холодницкого: Почему генпрокурор пошла в атаку на САП, а не Сытника
ТОП-НОВОСТИ
|Крик отчаяния послов: Почему отношения Украины и США приблизились к пропасти
|«Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом
|Киевляне разлюбили «слуг»: По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое
|Пойдет ли украинское правительство на либерализацию рынка газа с 1 июля?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро дорожает к доллару 27 мая в ожидании внутренних новостей
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.05.2020
|«Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом
|Monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком
|Биржи АТР 27 мая преимущественно снизились на фоне экономической неопределенности
|Справочный курс гривны 27 мая вырос на 1,68 коп до 27,0049 грн/$1
Это интересно
|Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза
|Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров
|В Великобритании строят 300-километровую дорогу для тестирования автономного транспорта
|Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с
|Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%
|Первый электрокар Mazda оказался дешевле конкурентов
|BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью