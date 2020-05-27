Киты докупили 12 000 биткоинов на падении ниже $9500

Обвал биткоина 20 мая привел к росту спроса на криптовалюту среди китов. Об этом сообщает аналитический портал Santiment.

Кошельки с балансом выше 100 BTC суммарно пополнились на 12 000 биткоинов ($108 млн) за последние несколько дней. Аналитики полагают, что киты таким образом аккумулируют криптовалюту на падении.

В Santiment добавили, что данные кошельки с начала текущего года демонстрируют устойчивую модель поведения. Сперва они накапливают криптовалюту на низах, после чего продают часть биткоинов незадолго до достижения краткосрочного ценового пика.

На прошлой неделе киты вывели с бирж 17 320 BTC за несколько часов.

Напомним, с момента обвала биткоина в середине марта пользователи вывели с кошельков торговых платформ более 310 000 BTC.



