Доллар 27 мая растет к евро, юань дешевеет из-за усиления напряженности между США и Китаем

Доллар США растет к евро и слабо меняется по отношению к японской иене в среду, китайский юань дешевеет в связи с дальнейшим ухудшением отношений между США и Китаем.

Евро торгуется утром в районе $1,0956 против $1,0984 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится на уровне 117,81 иены по сравнению со 118,11 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 107,53 иены против 107,54 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,26% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,15%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2317 против $1,2335 в предыдущий рабочий день. По отношению к евро фунт находится на уровне 1,1243 против 1,1231.

Вашингтон может до конца этой недели принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом, сказал президент США Дональд Трамп.

"Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Давление на юань также оказали сообщения о том, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении китайских чиновников, пишет Dow Jones.

Курс доллара относительно юаня во вторник растет на 0,3%, до 7,1541 юаня. В определенный момент торгов он достиг максимума почти за девять месяцев на уровне 7,1646 юаня.

Австралийский доллар дешевеет на 0,2% и торгуется около $0,6641.