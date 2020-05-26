Опрос: 47% владельцев биткоина предпочитают аппаратные кошельки

Почти половина владельцев биткоина хранят криптовалюту на аппаратных кошельках. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Reddit.

Всего в исследовании приняли участие 339 респондентов.

Аппаратные кошельки предпочитают почти 47% опрошенных, 17% участников исследования используют для хранения большей части своих монет кошельки на мобильных устройствах, 15% - десктопные кошельки. Другие способы оказались менее популярны.

Согласно опросу, мультиподписью пользуются 34,5%. У 88% респондентов есть резервные копии ключей, при этом большинство хранят ее на бумажном носителе.

О том, что такое кастодиальные и некастодиальные криптокошельки и как нужно работать с криптокошельком, можно прочесть в нескольких карточках ForkLog.



