Справочный курс гривны 26 мая вырос на 1,68 коп до 26,8897 грн/$1

|Показатель
|25.05.20
|26.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8729
|26.8897
|0.06
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:22 26.05.2020 |
Национальный банк 26 мая понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1.68 коп. до 26.8897 UAH/USD.
|Показатель
|25.05.20
|26.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8729
|26.8897
|0.06
Данные: НБУ
|
|
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