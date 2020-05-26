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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 26.05.2020
10:44 26.05.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 26 мая 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|26,8000
|Укрстройинвестбанк
|26,9000
|Аккордрбанк
|26,8000
|Креди Агриколь
|26,9700
|Креди Агриколь
|26,7700
|Окси банк
|26,9700
|Укрстройинвестбанк
|26,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,9800
|Укргазбанк
|26,7500
|Банк Сич
|27,0000
|Глобус
|26,7500
|Глобус
|27,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,7500
|Правекс
|27,0000
|Банк Сич
|26,7500
|Укргазбанк
|27,0000
|Приватбанк
|26,7000
|Приватбанк
|27,0270
|Альфа-банк
|26,7000
|Ощадбанк
|27,0400
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6667
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0500
|Окси банк
|26,6500
|Укрэксимбанк
|27,0500
|Ощадбанк
|26,6200
|Украинский Капитал
|27,2000
|Укрэксимбанк
|26,5700
|Аккордрбанк
|27,3000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Альфа-банк
|27,4000
|Проминвестбанк
|26,2000
|Проминвестбанк
|27,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|29,1000
|Укрстройинвестбанк
|29,3000
|Креди Агриколь
|29,0700
|Райффайзен Банк Аваль
|29,3800
|Укрстройинвестбанк
|29,0500
|Банк Сич
|29,4000
|Аккордрбанк
|29,0500
|Приватбанк
|29,4118
|Укргазбанк
|29,0000
|Креди Агриколь
|29,4300
|Правекс
|29,0000
|Глобус
|29,4500
|Глобус
|29,0000
|Окси банк
|29,4500
|Банк Сич
|29,0000
|Правекс
|29,4500
|Приватбанк
|28,9500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,5000
|Укрэксимбанк
|28,9000
|Ощадбанк
|29,5000
|Окси банк
|28,8500
|Укргазбанк
|29,5000
|Альфа-банк
|28,8000
|Альфа-банк
|29,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,6532
|Укрэксимбанк
|29,6700
|Ощадбанк
|28,6000
|Аккордрбанк
|29,8000
|Проминвестбанк
|28,2000
|Проминвестбанк
|30,0000
|Украинский Капитал
|28,0000
|Украинский Капитал
|30,0000
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