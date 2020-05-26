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Доллар 26 мая торгуется разнонаправленно к иене и евро на фоне стабилизации деловой активности
09:11 26.05.2020 |
Курс доллара показывает разнонаправленную динамику по отношению к иене и евро на признаках стабилизации деловой активности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 EET курс евро к доллару рос до 1,0920 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0899 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,69 иены. Вместе с тем индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 99,63 пункта.
Трейдеры продолжают следить за возобновлением производств и постепенном снятии в некоторых странах ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Власти Японии накануне объявили о досрочном снятии режима чрезвычайной ситуации для всей территории страны.
Однако, несмотря на оптимизм, некоторое давление на курс доллара оказывает рост напряженности между США и Китаем. Так, США заявили о введении санкций против КНР, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.
"Рост напряженности в отношениях между Китаем и США оказывает давление, а ослабление карантинных мер, введенных из-за COVID-19, поддерживает оптимизм", - сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
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