Нацбанк Украины отнес операции с криптовалютой к высокорисковым

Национальный банк Украины утвердил порядок финмониторинга криптовалют, в котором признал операции с виртуальными активами (ВА) высокорисковыми.

«Банк устанавливает высокий риск деловых отношений по отношению к клиентам (лицам), осуществляющим деятельность в сфере виртуальных активов», - говорится в документе.

По мнению основателя биржи Kuna Михаила Чобаняна, в Украине криптовалюта является реальным конкурентом банковской системе.

«Процент населения, который использует криптовалюту в коммерческих целях в нашей стране и СНГ, достаточно высокий. Украинским банкам крайне сложно конкурировать с зарубежными банками. Офшоры для оптимизации налогов и ускоренных платежей сейчас уже закрыты и альтернативы крипте особо нет», - заявил Чобанян в прямом эфире на YouTube.

Он также добавил, что будет пытаться максимально отложить введение KYC-процедур на бирже Kuna:

«На Kuna KYC-модуль уже есть давно, но мы не инфорсим его на всех, потому что нет обязательства на данный момент. Мое мнение: крипта создана для свободы, KYC тут ни при чем. Я буду делать все, что возможно, и максимально откладывать срок введения KYC».

Напомним, 28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут.

До конца июля 2020 года Минцифры Украины должно подготовить и утвердить через Кабмин критерии риска и методологию риск-ориентированного подхода по рынку ВА.

«[Со дня вступления закона в силу] у Минцифры есть три месяца на подготовку нормативно-правовых актов, сейчас часть из них на доработке, часть на согласовании у Госфинмониторинга», - сообщил советник заместителя министра цифровой трансформации Андрей Дубецкий в комментарии ForkLog.





