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Нацбанк Украины отнес операции с криптовалютой к высокорисковым
07:53 26.05.2020 |
Национальный банк Украины утвердил порядок финмониторинга криптовалют, в котором признал операции с виртуальными активами (ВА) высокорисковыми.
«Банк устанавливает высокий риск деловых отношений по отношению к клиентам (лицам), осуществляющим деятельность в сфере виртуальных активов», - говорится в документе.
По мнению основателя биржи Kuna Михаила Чобаняна, в Украине криптовалюта является реальным конкурентом банковской системе.
«Процент населения, который использует криптовалюту в коммерческих целях в нашей стране и СНГ, достаточно высокий. Украинским банкам крайне сложно конкурировать с зарубежными банками. Офшоры для оптимизации налогов и ускоренных платежей сейчас уже закрыты и альтернативы крипте особо нет», - заявил Чобанян в прямом эфире на YouTube.
Он также добавил, что будет пытаться максимально отложить введение KYC-процедур на бирже Kuna:
«На Kuna KYC-модуль уже есть давно, но мы не инфорсим его на всех, потому что нет обязательства на данный момент. Мое мнение: крипта создана для свободы, KYC тут ни при чем. Я буду делать все, что возможно, и максимально откладывать срок введения KYC».
Напомним, 28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут.
До конца июля 2020 года Минцифры Украины должно подготовить и утвердить через Кабмин критерии риска и методологию риск-ориентированного подхода по рынку ВА.
«[Со дня вступления закона в силу] у Минцифры есть три месяца на подготовку нормативно-правовых актов, сейчас часть из них на доработке, часть на согласовании у Госфинмониторинга», - сообщил советник заместителя министра цифровой трансформации Андрей Дубецкий в комментарии ForkLog.
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