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НБУ на 90% готов взять на себя функции регулирования рынка небанковских услуг - Рожкова
15:33 25.05.2020 |
Национальный банк в период карантина не пересматривал своих планов, и запуск «сплита», который предусматривает передачу функций НБУ по регулированию небанковских финансовых услуг, уже готов на 90%.
Об этом в интервью изданию "ФинКлуб" сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
"В период карантина НБУ не пересматривал свои планы, и «сплит» уже готов на 90%. Мы полностью вписываемся в наш график получения функций от Нацкомфинуслуг. Работа кипит во всех направлениях", - сказала Рожкова.
По ее словам, прежде всего - Нацбанк показал рынку свое видение будущей работы и регулирования.
"Мы опубликовали шесть «белых книг» по основным сегментам небанковского рынка. Это наши путеводители. Ключевые идеи документов лягут в основу законопроектов и регуляций, которые готовятся. Второе - мы внесли изменения во внутреннюю структуру Национального банка. Провели открытые конкурсы на должности руководителей новосозданных департаментов , сейчас победители конкурсов проходят необходимые формальные процедуры. Параллельно мы укомплектовываем персоналом профильные подразделения ", - отметила Рожкова.
Кроме того, специалисты НБУ продолжают работу с отчетностью небанковского рынка.
"Более тысячи компаний уже протестировали подачу отчетности и прошли регистрацию на нашем сайте", - добавила Рожкова.
Она подчеркнула, что еще остается ряд технических вопросов.
"Мы теперь «чувствуем» небанковский рынок не только в плане подготовки концепций, но и в плане работы с «живыми» компаниями. И с 1 июля готовы к выполнению новой для себя функции", - добавила Рожкова.
Как сообщал Укринформ, 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг» (№1069-2), или, как его еще называют закон о "сплите", целью которого является сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между другими органами, осуществляющими государственное регулирование рынков финансовых услуг.
Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.
На 31 декабря 2019 года общее количество страховых компаний в Украине составляло 233, в том числе СК «life» - 23 компании, СК «non-life» - 210 компаний.
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