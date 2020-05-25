|Показатель
|22.05.20
|25.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7473
|26.8729
|0.47
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12:30 25.05.2020 |
Национальный банк 25 мая понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 12.56 коп. до 26.8729 UAH/USD.
|Показатель
|22.05.20
|25.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7473
|26.8729
|0.47
Данные: НБУ
|
|
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|Справочный курс гривны 25 мая вырос на 12,56 коп до 26,8729 грн/$1
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