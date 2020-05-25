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НБУ увеличил покупку валюты на межбанке до максимума шести недель
11:53 25.05.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (18-22 мая) купил на межбанковском рынке $228 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Вся эта сумма была выкуплена в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
Последний раз такую крупную сумму НБУ покупал с 6 по 10 апреля ($327 млн). Кроме того, НБУ шестую неделю подряд не проводил интервенции по продаже валюты.
С начала года НБУ купил на межбанке валюты около $2,65 и продал на $2,8, чистая продажа валюты Нацбанком составила $135,2 млн.
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