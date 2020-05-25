Золото дешевеет 25 мая на фоне ослабления карантинных мер в ряде стран

Цена на золото снижается в понедельник утром на фоне ослабления рядом стран карантинных мер, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.56 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,53%, или на 9,15 доллара - до 1726,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро опускался на 0,91% - до 17,532 доллара за унцию.

Инвесторы следят за новостями о возобновлении производств и постепенном снятии в некоторых странах ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Так, власти Японии объявили о готовности к досрочному снятию режима чрезвычайной ситуации в пяти регионах, включая Токио. В результате некоторые азиатские индексы растут в ходе торгов понедельника.

"Я думаю, что игра на рынке акций с рисковыми активами, вероятно, поддержала склонность к риску и в краткосрочной перспективе снизила привлекательность золота", - сказал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda).