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Доллар дорожает к иене и евро 25 мая на фоне напряженности между США и Китаем
09:11 25.05.2020 |
Курс доллара растет к иене и евро на фоне сохранения напряженности в отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EET курс евро к доллару снижался до 1,0892 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0900 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,61 иены. Вместе с тем индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на символические 0,05%, до 99,82 пункта.
Инвесторы ожидают решения Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) по законопроекту о нацбезопасности Гонконга, который оказывает давление на отношения между Китаем и США. Американские власти в свою очередь заявили о возможности ответных санкций против КНР.
На этом фоне трейдеры предпочитают избегать риска, что оказывает поддержку более надежным активам, включая доллар.
"Все уже было плохо, и скорее всего, станет еще хуже из-за законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Это поддерживает сделки, исключающие риск", - сказал агентству Рейтер менеджер отдела исследований Gaitame.com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).
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