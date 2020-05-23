Финансовые новости
- |
- 23.05.20
- |
- 02:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ изменит стратегию развития финсектора из-за коронавируса
23:11 22.05.2020 |
Национальный банк Украины, учитывая влияние пандемии коронавируса на ключевые показатели экономики, решил внести изменения в ранее утвержденную стратегию развития финансового сектора-2025.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в сети Facebook.
"Мир быстро меняется, поэтому и мы не сидим на месте. Если стратегия развития финансового сектора-2025, которую Национальный банк и другие финансовые регуляторы представили в начале года, требует изменений, то нечего ждать до 2025 года. Делаем уже сейчас", - сказано в сообщении.
В частности, в ходе онлайн-встречи представители Нацбанка обсудили ход выполнения стратегии, влияние коронавируса на ключевые показатели с представителями Минэкономики, Минцифры, финансовыми регуляторами, представителями страхового бизнеса и финтех-компаниями, и пришли к выводу, что рынок страхования жизни должен получить больше стимулов для развития.
"В частности, следует рассмотреть возможность передать страховщикам функции, которые сейчас выполняет Фонд социального страхования. Это позволит сохранить гарантии для работников и одновременно улучшить качество предоставления ими услуг. Но и надзор за страховщиками следует улучшить", - отмечается в сообщении.
Также НБУ намерен уделить вопросу кибербезопасности больше внимания в данной стратегии, в частности, регулятор готов возглавить это направление и работать над внедрением международных стандартов кибербезопасности в финансовом секторе.
"Работу над усилением цифровой грамотности населения также надо учесть в стратегии и предусмотреть там новые проекты. По этому направлению Нацбанк будет активно сотрудничать с Минцифры. Кстати, один такой совместный продукт уже есть - образовательный сериал "Цифровые деньги" на портале "Дія", - отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что Нацбанк предлагает скоординировать действия государственных органов при выполнении стратегии таким образом, чтобы максимально приблизить украинский рынок финансовых услуг к получению статуса внутреннего рынка ЕС.
Также в НБУ считают необходимым обеспечить покрытие интернетом всей территории Украины и развивать и далее открытые государственные реестры, облегчив доступ ко всем реестрам финансового рынка путем обмена информацией через API.
Кроме того, в планах Нацбанка добавить в стратегию цель по введению так называемого е-резидентства, которая позволит гражданину другого государства легко получить административную услугу или открыть банковский счет в Украине.
Отмечается, что все наработки НБУ отправит на рассмотрение Комитета по финансовому развитию при Совете по финансовой стабильности, который утвердит их и тогда официально добавит в Стратегию-2025.
Как сообщал УНИАН, 16 января регуляторы финансового рынка Украины утвердили новую стратегию развития финансового сектора страны до 2025 года, которая предусматривает его развитие по пяти основным направлениям: укрепление финансовой стабильности, содействие росту экономики, развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и внедрение инноваций.
В частности, для укрепления финансовой стабильности регуляторы, среди прочего, будут направлять свои усилия на усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, внедрение плана действий BEPS, повышение уровня корпоративного управления в финучреждениях, тогда как макроэкономическое развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранения препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования.
Справка УНИАН. До 2020 года в Украине действовала пятилетняя Комплексная программа развития финансового сектора Украины, утвержденная Нацсоветом реформ в мае 2015 года и предполагающая три ключевых этапа: очистка сектора, закладка фундамента для развития и реализация мер самого развития.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кремль + Коломойский. Как «пленки Деркача» помогают Путину разваливать Украину
|Зеленский в ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре указал, что объектами госсобственности управляет Кабмин
|Форточка Овертона. Как ЕС, критикуя, подыграл России в вопросе Крыма
|В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ситибанку позволили повышать курс доллара на межбанке 22 мая
|Еще два банка присоединились к системе BankID НБУ
|НБУ изменит стратегию развития финсектора из-за коронавируса
|Ощадбанк расширил возможности для бизнеса получить доступные кредиты 5-7-9%
|Количество жалоб на страховщиков ОСАГО в январе-марте выросло на 22% - МТСБУ
|Депозитные ставки для физлиц 22.05.20
Это интересно
|В Украине задержали продавца одной из крупнейших баз данных в истории
|Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще
|Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом
|Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками
|США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю
|Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования