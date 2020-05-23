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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ изменит стратегию развития финсектора из-за коронавируса

 

Национальный банк Украины, учитывая влияние пандемии коронавируса на ключевые показатели экономики, решил внести изменения в ранее утвержденную стратегию развития финансового сектора-2025.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в сети Facebook.

"Мир быстро меняется, поэтому и мы не сидим на месте. Если стратегия развития финансового сектора-2025, которую Национальный банк и другие финансовые регуляторы представили в начале года, требует изменений, то нечего ждать до 2025 года. Делаем уже сейчас", - сказано в сообщении.

В частности, в ходе онлайн-встречи представители Нацбанка обсудили ход выполнения стратегии, влияние коронавируса на ключевые показатели с представителями Минэкономики, Минцифры, финансовыми регуляторами, представителями страхового бизнеса и финтех-компаниями, и пришли к выводу, что рынок страхования жизни должен получить больше стимулов для развития.

"В частности, следует рассмотреть возможность передать страховщикам функции, которые сейчас выполняет Фонд социального страхования. Это позволит сохранить гарантии для работников и одновременно улучшить качество предоставления ими услуг. Но и надзор за страховщиками следует улучшить", - отмечается в сообщении.

Также НБУ намерен уделить вопросу кибербезопасности больше внимания в данной стратегии, в частности, регулятор готов возглавить это направление и работать над внедрением международных стандартов кибербезопасности в финансовом секторе.

"Работу над усилением цифровой грамотности населения также надо учесть в стратегии и предусмотреть там новые проекты. По этому направлению Нацбанк будет активно сотрудничать с Минцифры. Кстати, один такой совместный продукт уже есть - образовательный сериал "Цифровые деньги" на портале "Дія", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что Нацбанк предлагает скоординировать действия государственных органов при выполнении стратегии таким образом, чтобы максимально приблизить украинский рынок финансовых услуг к получению статуса внутреннего рынка ЕС.

Также в НБУ считают необходимым обеспечить покрытие интернетом всей территории Украины и развивать и далее открытые государственные реестры, облегчив доступ ко всем реестрам финансового рынка путем обмена информацией через API.

Кроме того, в планах Нацбанка добавить в стратегию цель по введению так называемого е-резидентства, которая позволит гражданину другого государства легко получить административную услугу или открыть банковский счет в Украине.

Отмечается, что все наработки НБУ отправит на рассмотрение Комитета по финансовому развитию при Совете по финансовой стабильности, который утвердит их и тогда официально добавит в Стратегию-2025.

Как сообщал УНИАН, 16 января регуляторы финансового рынка Украины утвердили новую стратегию развития финансового сектора страны до 2025 года, которая предусматривает его развитие по пяти основным направлениям: укрепление финансовой стабильности, содействие росту экономики, развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и внедрение инноваций.

В частности, для укрепления финансовой стабильности регуляторы, среди прочего, будут направлять свои усилия на усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, внедрение плана действий BEPS, повышение уровня корпоративного управления в финучреждениях, тогда как макроэкономическое развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранения препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования.

Справка УНИАН. До 2020 года в Украине действовала пятилетняя Комплексная программа развития финансового сектора Украины, утвержденная Нацсоветом реформ в мае 2015 года и предполагающая три ключевых этапа: очистка сектора, закладка фундамента для развития и реализация мер самого развития.
По материалам: УНИАН
 

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