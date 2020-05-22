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Депозитные ставки для физлиц 22.05.20
16:59 22.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|10.98
|0.91
|0.37
|6 мес.
|11.51
|1.10
|0.56
|9 мес.
|11.68
|1.21
|0.57
|12 мес.
|11.67
|1.48
|0.78
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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