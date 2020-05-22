Нацбанк планирует сделать онлайн доступ к своему Кредитному реестру

Национальный банк Украины планирует предоставить дистанционный доступ к своему Кредитному реестру.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В условиях карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19, этот шаг позволит заявителям - населению и юридическим лицам - получить информацию из Кредитного реестра Национального банка удобнее и быстрее", - говорится в сообщении.

Заявитель сможет получить информацию через запрос к поисковой системе Кредитного реестра. Верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Физическое лицо может подписать заявление на получение информации из Кредитного реестра, которое подается в электронной форме, личным КЭП, юридическое лицо - квалифицированным электронной подписью своего руководителя.

При этом, заявление на получение информации из Кредитного реестра может предоставляться и на бумажных носителях.

Лицо, получающее такую информацию по поручению, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего его полномочия.

Соответствующие нормы содержит проект изменений в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 04 мая 2018 года № 50.

Как известно, Национальный банк в 2018 году создал Кредитный реестр. Там собрана информация о всех заемщиков, которые имеют задолженность перед банками более 100 минимальных зарплат (свыше 472 300 грн). В целом более 75 тыс. должников: 48 тыс. граждан и 27 тыс. компаний.

Все банки и должники (о которых занесена информация в реестр) могут получать доступ к информации при отправке запроса. Это позволяет банкам правильно оценивать кредитные риски, а в целом способствует восстановлению кредитования.