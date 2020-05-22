Финансовые новости
- |
- 22.05.20
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Предложение стейблкоинов превысило $10 млрд. Tether занимает 85% рынка
13:00 22.05.2020 |
Общее рыночное предложение стейблкоинов обновило исторический максимум, достигнув отметки $10,4 млрд.
На скриншоте ниже видно ускоренный рост этого сегмента рынка с марта этого года:
Как и прежде, среди стейблкоинов доминирует Tether (USDT), его доля рынка превышает 85%. Вторая по популярности «стабильная монета» - USDC - занимает лишь 7,2% долю рынка.
Согласно расчетам аналитиков The Block, с начала февраля рост общего предложения стейблкоинов составил 79%, а доля Tether возросла на 3%.
Согласно данным на сайте Tether, больше всего USDT выпущено на блокчейне Ethereum - 5,73 млрд. Стоимость USDT на блокчейне Tron составляет $1,8 млрд, на Omni - $1,3 млрд.
По словам экспертов CoinMetrics, есть несколько теорий, объясняющих столь стремительный взлет данного сегмента рынка. Согласно одной из них, некоторые инвесторы запасаются стейблкоинами в ожидании мощного ценового ралли, чтобы вовремя закупиться криптовалютой. Некоторые участники рынка связывают популярность «стабильных монет» с глобальным уходом инвесторов в относительно стабильный фиат.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»
ТОП-НОВОСТИ
|Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море
|Палица против Кличко. Как «За майбутнє» застолбила за собой проект «партия мэров»
|Отомстить любой ценой. Зачем Зеленскому торговать Украиной на выборах в США
|Курс доллара на межбанке растет второй день. Банкиры ждут крупного захода гривны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк планирует сделать онлайн доступ к своему Кредитному реестру
|Доллар 22 мая дешевеет к иене на усилении напряженности между США и КНР
|Предложение стейблкоинов превысило $10 млрд. Tether занимает 85% рынка
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.05.20
|Биржи АТР 22 мая закрылись в минусе, в лидерах падения потерявшая 5,6% биржа Гонконга
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.05.20
Это интересно
|Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще
|Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом
|Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками
|США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю
|Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования
|Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде