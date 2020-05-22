Предложение стейблкоинов превысило $10 млрд. Tether занимает 85% рынка

Общее рыночное предложение стейблкоинов обновило исторический максимум, достигнув отметки $10,4 млрд.

На скриншоте ниже видно ускоренный рост этого сегмента рынка с марта этого года:

Данные: CoinMetrics

Как и прежде, среди стейблкоинов доминирует Tether (USDT), его доля рынка превышает 85%. Вторая по популярности «стабильная монета» - USDC - занимает лишь 7,2% долю рынка.

Согласно расчетам аналитиков The Block, с начала февраля рост общего предложения стейблкоинов составил 79%, а доля Tether возросла на 3%.

Согласно данным на сайте Tether, больше всего USDT выпущено на блокчейне Ethereum - 5,73 млрд. Стоимость USDT на блокчейне Tron составляет $1,8 млрд, на Omni - $1,3 млрд.

По словам экспертов CoinMetrics, есть несколько теорий, объясняющих столь стремительный взлет данного сегмента рынка. Согласно одной из них, некоторые инвесторы запасаются стейблкоинами в ожидании мощного ценового ралли, чтобы вовремя закупиться криптовалютой. Некоторые участники рынка связывают популярность «стабильных монет» с глобальным уходом инвесторов в относительно стабильный фиат.



