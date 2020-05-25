Справочный курс гривны 22 мая вырос на 3,54 коп до 26,7473 грн/$1

|Показатель
|21.05.20
|22.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7827
|26.7473
|0.13
Данные: НБУ
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12:29 22.05.2020 |
Национальный банк 22 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 3.54 коп. до 26.7473 UAH/USD.
|Показатель
|21.05.20
|22.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7827
|26.7473
|0.13
Данные: НБУ
|
|
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