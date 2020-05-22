Финансовые новости
- |
- 22.05.20
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банк Франции провел первое успешное тестирование цифрового евро
09:46 22.05.2020 |
Денежный регулятор Франции сообщил о достигнутых успехах в испытаниях цифровой валюты центрального банка (CBDC) для межбанковских платежей.
Банк Франции приступил к изучению интеграции CBDC для токенизации финансовых активов еще в марте. В опубликованном докладе были определены три возможных юзкейса: платеж против финансовых инструментов, платеж против цифровой валюты других центральных банков и платеж против цифровых активов.
В середине мая ЦБ в рамках запущенного пилотного проекта осуществил продажи ценных бумаг за «оптовые» цифровые евро. Контрагентами по сделкам выступили несколько финансовых учреждений, в том числе банк Societe Generale.
Пилотный проект ориентирован на институциональных клиентов и банки и не предполагает использование CBDC населением. Цель пилотного проекта - совершенствование операций на финансовых рынках с фокусом на межбанковском регулировании.
Эксперимент по выпуску ценных бумаг в обмен на цифровые евро основан на программном обеспечении, которое прошло конкурс 27 марта. В ближайшие недели банк также проведет тесты с другим ПО, разработанным в рамках той же инициативы.
В дальнейшем Банк Франции планирует провести дополнительные испытания, которые предполагают передачу CBDC с участием контрагентов из других стран еврозоны.
Регулятор отметил высокий интерес к проекту, а также потенциал технологии, которая способна ускорить трансграничные переводы, укрепить финансовую систему и повысить доверие к валюте, что сократит потенциальное влияние стейблкоина Libra.
Напомним, конкуренцию Банку Франции может составить денежный регулятор Нидерландов, который также заявил о своих амбициях сыграть ведущую роль в разработке и развитии цифровой валюты как внутри страны, так и в границах зоны евро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»
ТОП-НОВОСТИ
|Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море
|Палица против Кличко. Как «За майбутнє» застолбила за собой проект «партия мэров»
|Отомстить любой ценой. Зачем Зеленскому торговать Украиной на выборах в США
|Курс доллара на межбанке растет второй день. Банкиры ждут крупного захода гривны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк планирует сделать онлайн доступ к своему Кредитному реестру
|Доллар 22 мая дешевеет к иене на усилении напряженности между США и КНР
|Предложение стейблкоинов превысило $10 млрд. Tether занимает 85% рынка
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.05.20
|Биржи АТР 22 мая закрылись в минусе, в лидерах падения потерявшая 5,6% биржа Гонконга
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.05.20
Это интересно
|Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще
|Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом
|Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками
|США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю
|Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования
|Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде