Банк Франции провел первое успешное тестирование цифрового евро

Денежный регулятор Франции сообщил о достигнутых успехах в испытаниях цифровой валюты центрального банка (CBDC) для межбанковских платежей.

Банк Франции приступил к изучению интеграции CBDC для токенизации финансовых активов еще в марте. В опубликованном докладе были определены три возможных юзкейса: платеж против финансовых инструментов, платеж против цифровой валюты других центральных банков и платеж против цифровых активов.

В середине мая ЦБ в рамках запущенного пилотного проекта осуществил продажи ценных бумаг за «оптовые» цифровые евро. Контрагентами по сделкам выступили несколько финансовых учреждений, в том числе банк Societe Generale.

Пилотный проект ориентирован на институциональных клиентов и банки и не предполагает использование CBDC населением. Цель пилотного проекта - совершенствование операций на финансовых рынках с фокусом на межбанковском регулировании.

Эксперимент по выпуску ценных бумаг в обмен на цифровые евро основан на программном обеспечении, которое прошло конкурс 27 марта. В ближайшие недели банк также проведет тесты с другим ПО, разработанным в рамках той же инициативы.

В дальнейшем Банк Франции планирует провести дополнительные испытания, которые предполагают передачу CBDC с участием контрагентов из других стран еврозоны.

Регулятор отметил высокий интерес к проекту, а также потенциал технологии, которая способна ускорить трансграничные переводы, укрепить финансовую систему и повысить доверие к валюте, что сократит потенциальное влияние стейблкоина Libra.

Напомним, конкуренцию Банку Франции может составить денежный регулятор Нидерландов, который также заявил о своих амбициях сыграть ведущую роль в разработке и развитии цифровой валюты как внутри страны, так и в границах зоны евро.



