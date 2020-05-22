Просрочка по кредитам в мае выросла

Просрочка по потребительским кредитам в гривне и валюте в мае 2020 года продолжила рост.

Об этом говорится в еженедельном банковском обзоре Национального банка.

На 11 мая доля просроченных более семи дней кредитов увеличилась до 23,9% с 22% неделей ранее и с 19,1% в начале марта.

В частности с 4 по 11 мая доля просроченных более недели потребительских кредитов в банках с иностранным капиталом выросла на 6,2%, с частным - на 3,2%, а в госбанках - на 4,6%.

Также в апреле-мае продолжилось сокращение объема гривневых кредитов малому и среднему бизнесу и населению, в частности существенно упал спрос на потребительские кредиты, а объем валютных кредитов демонстрирует тенденцию к снижению с начала года.

Так доля просроченных более семи дней валютных кредитов выросла до 40,1% (с 30,7% на 1 марта), гривневых - до 28,6% (с 28,2% и 25,8%).

В то же время индекс финансового стресса (ИФС) в мае продолжил снижение и упал ниже отметки 0,2 пункта (п.) после прыжка в марте до 0,3 п.

Начиная с конца апреля также прекратился отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения.

За неделю, закончившуюся 15 мая, гривневые средства населения в целом уменьшились на 1% после роста на 3,3% за прошлую неделю. Срочные гривневые депозиты сократились на 0,1%, тогда как валютные выросли на 0,1%.

С начала мая стоимость новых срочных гривневых вкладов продолжила снижаться, наиболее заметно по краткосрочным депозитам. Ставки по валютным вкладам с начала месяца практически не изменились.

К середине мая доля работающих отделений банков выросла с 81,6% до 84,3%, а банкоматов снизилась с 94,6% до 93,7%.