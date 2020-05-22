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Минфин надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, – Марченко
Министерство финансов надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, что облегчит выполнение госбюджета.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью НВ Бизнес.
"Есть курс гривни, на основе которого рассчитывался бюджет. Сейчас это курс - 30. При 30-ти рассчитывался бюджет. Это был прогнозный курс, он был рассчитан в марте, а вы понимаете, что в марте была турбулентность на валютном рынке. Потенциально мы бы хотели, чтобы был курс такой, какой мы заложили в бюджет. С этим опять-таки дискуссия с Нацбанком. И думаю, у нас есть взаимопонимание по этому вопросу", - сказал Марченко.
При этом глава Минфина допустил, что госбюджет в этом году будет пересмотрен еще раз.
"Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале - сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований. Мы и так достаточно жесткий бюджет откорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит", - добавил Марченко.
Как сообщалось, госбюджет на 2020 год изначально предусматривал средний курс 27,5 грн/$, однако после внесенных в апреле изменений этот показатель был снижен до 29,5 грн/$.
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