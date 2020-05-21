Финансовые новости
- |
- 21.05.20
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
52% хешрейта биткоина контролируют две китайские компании
14:04 21.05.2020 |
Более 52% хешрейта биткоина приходятся на три майнинг-пула, расположенных в Китае. Об этом свидетельствуют данные BTC.com.
Наибольшую долю вычислительной мощности сети биткоина делят между собой три пула:
F2Pool - 21,8%;
AntPool - 16%;
BTC.com - 15,1%.
AntPool и BTC.com входят в состав производителя ASIC-майнеров Bitmain. Фактически компания контролирует 31,1% хешрейта. В итоге F2Pool и Bitmain обеспечивают 52,9% мощности сети биткоина.
Согласно CoinShares, на конец 2019 года 65% хешрейта контролировалось майнерами из Китая. Многие аналитики опасаются, что такой расклад сил ставит децентрализацию биткоина под угрозу и несет риск атаки 51%.
Помимо этого, аналитики опасаются высокой концентрации хешрейта в Китае из-за правовой неопределенности. Запрета на майнинг в стране нет, однако власти страны уже внедрили ряд строгих ограничений в отношении криптовалютной индустрии. Эксперты допускают, что в случае введения запрета на майнинг сеть биткоина окажется под ударом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Переселенцы получили право голоса: Как Донбасс и Крым могут повлиять на местные выборы-2020
|«Мы увеличили не в разы, а в 9 раз количество дорог, которые мы будем строить». Пресс-конференция Зеленского глазами психолога
|Зачем Украину хотят оставить без энергомоста в ЕС и новых блоков АЭС
|Спрос на безналичную валюту 20 мая ситуативно превышал предложение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|52% хешрейта биткоина контролируют две китайские компании
|Курс евро 21 мая замедлил снижение к доллару после статистики из еврозоны
|Справочный курс гривны 21 мая понижен на 21,51 коп до 26,7827 грн/$1
|Биржи АТР 21 мая закрылись преимущественно в минусе на росте напряженности между США и Китаем
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.05.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21.05.2020
Это интересно
|Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования
|Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei