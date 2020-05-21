52% хешрейта биткоина контролируют две китайские компании

Более 52% хешрейта биткоина приходятся на три майнинг-пула, расположенных в Китае. Об этом свидетельствуют данные BTC.com.

Наибольшую долю вычислительной мощности сети биткоина делят между собой три пула:

F2Pool - 21,8%;

AntPool - 16%;

BTC.com - 15,1%.

AntPool и BTC.com входят в состав производителя ASIC-майнеров Bitmain. Фактически компания контролирует 31,1% хешрейта. В итоге F2Pool и Bitmain обеспечивают 52,9% мощности сети биткоина.

Согласно CoinShares, на конец 2019 года 65% хешрейта контролировалось майнерами из Китая. Многие аналитики опасаются, что такой расклад сил ставит децентрализацию биткоина под угрозу и несет риск атаки 51%.

Помимо этого, аналитики опасаются высокой концентрации хешрейта в Китае из-за правовой неопределенности. Запрета на майнинг в стране нет, однако власти страны уже внедрили ряд строгих ограничений в отношении криптовалютной индустрии. Эксперты допускают, что в случае введения запрета на майнинг сеть биткоина окажется под ударом.