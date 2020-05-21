Курс евро 21 мая замедлил снижение к доллару после статистики из еврозоны

Курс евро замедлил темпы снижения по отношению к доллару в четверг днем после статистики из еврозоны, которая оказалась лучше прогнозов, но по-прежнему указывает на спад экономической активности в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 EET курс евро к доллару снижался до 1,0965 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0977 доллара за евро. Ранее в ходе торгов четверга показатель опускался до 1,0952 доллара. Курс доллара к иене рос до 107,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,51 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 99,32 пункта.

Инвесторы обратили внимание на данные исследовательской организации Markit Economics, которая сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 30,5 пункта с уровня апреля в 13,6 пункта. Это максимальная отметка за три месяца. Аналитики прогнозировали рост показателя до 25 пунктов. При этом отдельно по Германии и Франции показатели частично оказались хуже прогнозов экспертов. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

"Несмотря на то, что предварительная оценка за май композитного индекса PMI в еврозоне свидетельствует о его росте, общая картина указывает на то, экономическая активность в регионе остается под давлением, даже несмотря на постепенное снятие ограничительных мер", - сказала изданию Wall Street Journal экономист Capital Economics Джессика Хиндс (Jessica Hinds).

Позднее в четверг на настроения инвесторов могут повлиять данные еженедельной статистики по рынку труда США. Так, аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю до 2,4 миллиона с 2,98 миллиона неделей ранее. Снижение может стать седьмым подряд после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.