Справочный курс гривны 21 мая понижен на 21,51 коп до 26,7827 грн/$1

|Показатель
|20.05.20
|21.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.5676
|26.7827
|0.81
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:25 21.05.2020 |
Национальный банк 21 мая понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 21.51 коп. до 26.7827 UAH/USD.
|Показатель
|20.05.20
|21.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.5676
|26.7827
|0.81
Данные: НБУ
|
|
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