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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21.05.2020
11:14 21.05.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21 мая 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|26,7000
|Укрстройинвестбанк
|26,8000
|Приватбанк
|26,6000
|Форвард банк
|26,8000
|Банк Сич
|26,6000
|Креди Агриколь
|26,8500
|Укрстройинвестбанк
|26,5500
|Ощадбанк
|26,8500
|Креди Агриколь
|26,5500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,8800
|Укрэксимбанк
|26,5000
|Приватбанк
|26,8817
|Укргазбанк
|26,5000
|Правекс
|26,9000
|ТАСкомбанк
|26,5000
|ТАСкомбанк
|26,9000
|Ощадбанк
|26,5000
|Укрэксимбанк
|26,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,4550
|Банк Сич
|26,9500
|Альфа-банк
|26,4500
|Укргазбанк
|27,0000
|Форвард банк
|26,4000
|Альфа-банк
|27,1500
|Украинский Капитал
|26,2000
|Украинский Капитал
|27,2000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Проминвестбанк
|27,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|29,0000
|Ощадбанк
|29,3000
|Укргазбанк
|29,0000
|Правекс
|29,3000
|Креди Агриколь
|29,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,3500
|Укрэксимбанк
|28,9500
|Укрстройинвестбанк
|29,3500
|ТАСкомбанк
|28,9000
|Приватбанк
|29,4118
|Приватбанк
|28,9000
|Креди Агриколь
|29,4400
|Правекс
|28,9000
|Банк Сич
|29,5000
|Банк Сич
|28,9000
|Проминвестбанк
|29,5000
|Альфа-банк
|28,8500
|Укргазбанк
|29,5000
|Ощадбанк
|28,5500
|Форвард банк
|29,5000
|Форвард банк
|28,5000
|Укрэксимбанк
|29,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4900
|Альфа-банк
|29,6500
|Украинский Капитал
|28,0000
|ТАСкомбанк
|29,8000
|Проминвестбанк
|28,0000
|Украинский Капитал
|30,0000
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