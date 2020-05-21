Финансовые новости
- |
- 21.05.20
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 21.05.20
11:03 21.05.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|21 апреля
|59918.5
|22 апреля
|61093.4
|23 апреля
|54935.8
|24 апреля
|40707.6
|27 апреля
|63132.3
|28 апреля
|58545.2
|29 апреля
|60756.5
|30 апреля
|66864.9
|4 мая
|58253.4
|5 мая
|52446.9
|6 мая
|57803.9
|7 мая
|51064.8
|8 мая
|47812.2
|12 мая
|49691.0
|13 мая
|69291.6
|14 мая
|52592.2
|15 мая
|55418.7
|18 мая
|66282.6
|19 мая
|59038.2
|20 мая
|58656.7
|21 мая
|50523.8
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 21 мая - 26,5854 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Мы увеличили не в разы, а в 9 раз количество дорог, которые мы будем строить». Пресс-конференция Зеленского глазами психолога
|Зачем Украину хотят оставить без энергомоста в ЕС и новых блоков АЭС
|Спрос на безналичную валюту 20 мая ситуативно превышал предложение
|У Зеленского не знают, как освобождать Донбасс: Какие выводы можно сделать из заявлений о ТКГ, Кучме и переселенцах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс евро 21 мая замедлил снижение к доллару после статистики из еврозоны
|Справочный курс гривны 21 мая понижен на 21,51 коп до 26,7827 грн/$1
|Биржи АТР 21 мая закрылись преимущественно в минусе на росте напряженности между США и Китаем
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.05.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21.05.2020
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.05.20
Это интересно
|Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования
|Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei