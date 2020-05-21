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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.05.20
10:57 21.05.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|17.04
|9.3625
|8.7282
|21.04
|9.4167
|8.6074
|22.04
|9.4278
|8.1366
|23.04
|9.4278
|8.1366
|24.04
|7.8471
|6.5588
|27.04
|6.8773
|6.3543
|28.04
|6.9462
|6.5818
|29.04
|8.8917
|6.5690
|30.04
|6.7347
|04.05
|7.2125
|6.4723
|05.05
|7.6250
|6.4795
|06.05
|7.8833
|6.5140
|07.05
|8.6500
|6.2033
|08.05
|7.9750
|6.4600
|12.05
|6.9438
|6.4248
|13.05
|7.4467
|6.2211
|14.05
|7.3867
|6.0519
|15.05
|7.8571
|6.1591
|18.05
|8.8500
|5,8789
|19.05
|6.6357
|6.0708
|20.05
|6.8773
|6.4168
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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