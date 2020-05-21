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Эксперты о регулировании криптовалют в Украине: главные вопросы — к классификации
Вынесенный на общественное обсуждение проект закона «О виртуальных активах» может претерпеть существенные изменения в ходе дискуссии с сообществом и бизнесом. Об этом заявили опрошенные ForkLog эксперты.
«Сама стадия документа оправдывает наличие в нем шероховатостей и некоторой сырости. Это еще можно доработать», - заявил управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян, входивший в рабочую группу.
Наиболее обсуждаемым вопросом на нынешнем этапе может стать предлагаемая классификация виртуальных активов, считает юрист биржи Kuna Анна Воеводина. В текущем документе они разделены на криптоактивы и обеспеченные токены.
Глава Блокчейн Ассоциации Украины (БАУ) Наталья Дрик отметила, что в проекте закона отсутствует понятие security-токенов, что «связано с украинскими реалиями»:
«Security-рынок в Украине на данный момент не работает. Как именно работать с «субстанцией» с признаками security вообще не понятно, что требует в будущем проработки и технической, и юридической».
Проект в существующей редакции применяется только к правоотношениям, возникающим в случаях, когда поставщик услуг или эмитент является лицом с зарегистрированным местонахождением или представительством в Украине, подчеркнула юрист Kuna Анна Воеводина:
«Потому, например, выпуск Tether предполагался свободным безо всяких дополнительных процедур, которые нужно пройти для его продажи на территории Украины».
Согласно документу, поставщики услуг должны зарегистрироваться в Минцифры. При подаче заявления необходимо раскрыть структуру собственности, особенности внутренней политики, а также подтвердить наличие безупречной деловой репутации у акционеров и директоров.
Для бирж установлены требования по уставному капиталу в размере эквивалента 20 тысяч евро, для хранителей виртуальных активов - 10 тысяч. Для поставщиков услуг обмена требований по уставному капиталу нет.
«Это было сделано для того, чтоб обменом могли заниматься на регулярной профессиональной основе физические лица-предприниматели», - отметила Воеводина.
Данный законопроект является одним из нескольких документов, касающихся регулирования криптоиндустрии в Украине, отметила глава БАУ Наталья Дрик.
Первый закон, предусматривающий соблюдение AML-требований, уже вступил в силу. Второй, обсуждающийся сейчас, должен закрепить терминологию. Третий определит особенности налогообложения.
«Наиболее важным для сообщества станет «налоговый закон», но к нему не приступят без принятия закона, дающего основные определения», - заявила Дрик.
Артем Афян отметил, что «увидеть всю картину» позволит именно публикация документа о налогообложениях.
Тем не менее закон «О виртуальных активах» крайне важен в контексте признания криптовалютной индустрии на государственном уровне, подчеркнула Дрик:
«Он в принципе описывает, что есть такая сфера и она легальная на территории страны. Для Украины это очень серьезный месседж».
О важности принятия законопроекта говорит и Афян:
«Криптовалюты должны войти в рынок и стать инструментом капиталов. С этой целью документ вполне может справиться. Хорошо это или плохо - вопрос уже идеологический. Криптоанархистам от законодательных инициатив, в любом случае, ни холодно, ни жарко».
Проект еще будет существенно дорабатываться со стороны как сообщества, так и государственных органов, отметила Анна Воеводина из Kuna:
«Есть много спорных вопросов, как с точки зрения терминологии, правового режима виртуальных активов, так и с точки зрения порядка создания виртуальных активов и их введения в гражданский оборот, в том числе, с последующим публичным предложением рынку».
Один из авторов законопроекта глава МФО Blockchain4Ukraine Алексей Жмеренецкий ранее также подчеркнул, что представленный документ является лишь черновым вариантом и будет дорабатываться с учетом всех комментариев.
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