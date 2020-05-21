В Украине представили законопроект «О виртуальных активах». В сообществе его уже раскритиковали

Министерство цифровой трансформации Украины вынесло на общественное обсуждение законопроект «О виртуальных активах».

В документе виртуальные активы определяются как имущество и делятся на две категории - криптоактивы и обеспеченные токены. Отдельно в законопроекте прописан «финансово обеспеченный стейблкоин». Его обеспечением могут выступать деньги или/и финансовые инструменты.

«Криптовалюты (криптоактивы) - это группа, где нет обеспечения активами и нет права требования по ним, а обеспеченные токены, включая стейблкоины, это диаметрально иная группа, где есть обеспечение ликвидными активами и четко прописанное право требования на них», - сообщил ForkLog один из авторов документа, глава МФО Blockchain4Ukraine Алексей Жмеренецкий.

Право собственности на виртуальный актив, согласно документу, определяется наличием приватного ключа.

Поставщики услуг должны пройти регистрацию в Минцифры, которое закрепляется законопроектом в качестве регулятора оборота виртуальных активов. К этой категории относятся компании, предоставляющие кастодиальные и связанные с обменом виртуальных активов услуги, а также биржи.

Ранее понятие поставщиков услуг, связанных с переводами, обменом и хранением виртуальных активов, ввели в рамках законопроекта о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Обсуждение проекта закона продлится до 5 июня, однако в комментариях под постом замминистра Минцифры Александра Борнякова у некоторых пользователей Facebook уже возник ряд вопросов к документу.

Недоумение основателя DevNull.AI Андрея Хаврющенко вызвала статья о местонахождении виртуальных активов, согласно которой в правовом контексте считается, что они находятся на территории Украины.

«Круто, даже нью-йоркская BitLicense теоретически распространяется только на правоотношения, где хотя бы одна сторона находится в штате Нью-Йорк», - прокомментировал Хаврюченко.

Также он отметил статьи касательно эмитентов виртуальных активов. Таковыми, согласно документу, могут считаться физические или юрлица, зарегистрированные или имеющие представительство на территории Украины. Из этого следует, что та же компания Tether не является эмитентом стейблкоинов USDT, подчеркнул основатель DevNull.AI.

Статья 18 обязывает эмитентов сообщать Минцифры о планах продажи виртуальных активов. При этом непонятно, кто должен это делать, если эмитента не существует, отметил Хаврюченко.

Его также возмутил пункт о штрафе для незарегистрированных поставщиков услуг, среди которых и «хранители виртуальных активов».

«Законопроект безграмотный, создан камерной группой людей с единой целью - создать коррупционное корыто, с которого удобно кормиться», - сказал он в комментарии ForkLog.

В Distributed Lab заявили, что самая большая проблема документа в том, что «он ставит форму выше сути».

«В реальности, если мы имеем дело с ценной бумагой, то она не меняет свою суть, вне зависимости, учитывается она на бумаге, пластике, базе MySQL или каком-то блокчейне. А в проекте закона «токен» выходит как основополагающий механизм, а не просто еще один технический способ учета», - заявил сооснователь Distributed Lab Павел Кравченко.

Независимый эксперт Андрей Великий отметил, что в текущей редакции закон может навредить криптовалютному бизнесу в Украине:

«Даже если не брать в расчет юридические недочеты данного закона, которые, возможно, исправят в следующих версиях, он по своей структуре создает возможности для дополнительных препятствий бизнесу. Мы не можем утверждать наверняка, что этими возможностями воспользуются во вред, но богатый опыт ведения бизнеса в Украине, к сожалению, заставляет думать об обратном».

В Blockchain4Ukraine заявили, что документ разрабатывался в сотрудничестве с многими участниками рынка и экспертами. Среди них представители Ассоциации «Блокчейн Украины», «Офиса эффективного регулирования» (BRDO), Украинской ассоциации платежных систем (УАПС), Национального Антикоррупционного Бюро (НАБУ). В разработке проекта также принимали участие профильные госорганы, включая Минфин и Нацбанк.

В Blockchain4Ukraine подчеркнули, что текущая версия законопроекта является неокончательной и опубликована специально для комментариев сообщества и бизнеса, а участникам рынка виртуальных активов «не стоит переживать»:

«Между первым драфтом и принятием закона во втором чтении еще есть возможность доработать законопроект с учетом мнений всех стейкхолдеров, экспертов и представителей коммьюнити - именно это мы и сделаем».

ForkLog запросил комментарий у Александра Борнякова, Блокчейн Ассоциации Украины (БАУ) и представителей криптовалютного бизнеса.

Если документ примут, он вступит в силу спустя три месяца после публикации.