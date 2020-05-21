Доллар США 21 мая дорожает в паре с евро и иеной

Курс доллара США растет относительно евро и иене в ходе торгов в четверг.

Евро торгуется утром в районе $1,0955 против $1,0979 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится на уровне 117,98 иены по сравнению со 118,05 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 107,70 иены против 107,52 иены.

В среду единая европейская валюта росла по отношению к доллару четвертый день подряд, пишет газета Le Figaro. На этой неделе рост евро поддерживался оптимизмом по поводу франко-германской инициативы по восстановлению европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,29% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,26%.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) обсуждали следующий этап денежно-кредитной политики - убедить рынки в том, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного времени, свидетельствует протокол апрельского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

В нем говорится, что на предстоящих заседаниях ЦБ, возможно, захочет уточнить свои намерения в отношении процентных ставок.

В среду трейдеры ожидают выхода данных министерства труда США об изменении количества заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. Как сообщалось на прошлой неделе, с момента введения в стране ограничительных мер с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 порядка 36,5 млн американцев подали заявки на получение пособия.

Тем временем министерство финансов Японии в четверг сообщило, что экспорт страны в апреле рухнул на 21,9% в годовом выражении. Таким образом, объем японского экспорта в прошлом месяце снизился по итогам 17-го месяца подряд на фоне слабого глобального спроса и продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вызвавшей приостановку работы ряда предприятий.

Фунт стерлингов в четверг торгуется около $1,2191 против $1,2237 в предыдущий рабочий день. По отношению к евро фунт находится на уровне 1,1128 евро против 1,1146 евро.