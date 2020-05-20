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Депозитные ставки для физлиц 20.05.20
17:52 20.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|10.07
|0.83
|0.29
|6 мес.
|11.41
|1.05
|0.49
|9 мес.
|11.45
|1.09
|0.50
|12 мес.
|11.58
|1.42
|0.69
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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