|Показатель
|19.05.20
|20.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.5162
|26.5676
|0.19
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:41 20.05.2020 |
Национальный банк 20 мая понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5.14 коп. до 26.5162 UAH/USD.
|Показатель
|19.05.20
|20.05.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.5162
|26.5676
|0.19
Данные: НБУ
|
|
|Виталий Портников: «Обнулилось» еще одно обещание Зеленского, данное им во время предвыборной кампании
|Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня
|В ожидании шары. Где главная опасность для Зеленского в его второй год
|Зеленский: Мы дожмем банковскую систему Украины
|Точка невозврата. Почему для Зеленского местные выборы важнее парламентских
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Депозитные ставки для физлиц 20.05.20
|Кабмин снизил норматив отчисления прибыли за 2019г. в бюджет до 30% для Ощадбанка и Укрэксимбанка
|Фунт дешевеет к доллару 20 мая на слабой статистике из Великобритании
|К государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» присоединился ПАО «Банк Восток»
|Справочный курс гривны 20 мая понижен на 5,14 коп до 26,5676 грн/$1
|Зеленский: Мы дожмем банковскую систему Украины
|Биржи АТР 20 мая закрылись в основном ростом в ожидании восстановления деловой активности
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei
|Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем
|Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store
|Kia представила обновленный Picanto