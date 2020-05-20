Финансовые новости
- |
- 20.05.20
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.05.2020
11:22 20.05.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20 мая 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|26,5500
|Земельный капитал
|26,5851
|Креди Агриколь
|26,5200
|Креди Агриколь
|26,6500
|Аккордрбанк
|26,5200
|Правекс
|26,6500
|Глобус
|26,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6500
|Банк Сич
|26,5000
|Приватбанк
|26,6667
|OTP Bank
|26,5000
|OTP Bank
|26,7000
|Земельный капитал
|26,4999
|Банк Сич
|26,7000
|Укрэксимбанк
|26,4700
|Банк инвестиций и сбережений
|26,7000
|Окси банк
|26,4500
|Окси банк
|26,7500
|Ощадбанк
|26,4200
|Ощадбанк
|26,7500
|ТАСкомбанк
|26,4000
|Укрэксимбанк
|26,7700
|Приватбанк
|26,4000
|Глобус
|26,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,4000
|ТАСкомбанк
|26,8000
|Альфа-банк
|26,4000
|Укргазбанк
|26,8000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,3157
|Аккордрбанк
|26,8200
|Укргазбанк
|26,3000
|Альфа-банк
|27,1000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Украинский Капитал
|27,2000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Проминвестбанк
|27,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|29,0000
|Банк Сич
|29,0000
|Земельный капитал
|28,8849
|Аккордрбанк
|29,1000
|Правекс
|28,8500
|Глобус
|29,1000
|Креди Агриколь
|28,8200
|Ощадбанк
|29,1000
|Укргазбанк
|28,8000
|Правекс
|29,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,8000
|Креди Агриколь
|29,1500
|Укрэксимбанк
|28,7800
|Приватбанк
|29,1545
|Банк Сич
|28,7000
|Земельный капитал
|29,1798
|ТАСкомбанк
|28,6800
|OTP Bank
|29,2000
|Альфа-банк
|28,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,2000
|Приватбанк
|28,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,2000
|Окси банк
|28,6000
|Окси банк
|29,2200
|Глобус
|28,6000
|Укргазбанк
|29,3000
|Аккордрбанк
|28,6000
|Альфа-банк
|29,4500
|Райффайзен Банк Аваль
|28,5714
|Укрэксимбанк
|29,4600
|Ощадбанк
|28,5000
|Проминвестбанк
|29,5000
|Украинский Капитал
|28,0000
|ТАСкомбанк
|29,5200
|Проминвестбанк
|28,0000
|Украинский Капитал
|30,0000
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: «Обнулилось» еще одно обещание Зеленского, данное им во время предвыборной кампании
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня
|В ожидании шары. Где главная опасность для Зеленского в его второй год
|Зеленский: Мы дожмем банковскую систему Украины
|Точка невозврата. Почему для Зеленского местные выборы важнее парламентских
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 20.05.20
|Кабмин снизил норматив отчисления прибыли за 2019г. в бюджет до 30% для Ощадбанка и Укрэксимбанка
|Фунт дешевеет к доллару 20 мая на слабой статистике из Великобритании
|К государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» присоединился ПАО «Банк Восток»
|Справочный курс гривны 20 мая понижен на 5,14 коп до 26,5676 грн/$1
|Зеленский: Мы дожмем банковскую систему Украины
|Биржи АТР 20 мая закрылись в основном ростом в ожидании восстановления деловой активности
Это интересно
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei
|Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем
|Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store
|Kia представила обновленный Picanto