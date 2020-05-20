Финансовые новости
- |
- 20.05.20
- |
- 10:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Отчет: популярность биткоин-микшеров значительно возросла
10:07 20.05.2020 |
Популярность биткоин-микшеров среди пользователей даркнет-сервисов стремительно растет. Об этом говорится в отчете криптоаналитического подразделения Bitfury Crystal Blockchain.
Исследователи пришли к выводу, что доля биткоинов, отправленных даркнет-сервисами в микшеры, выросла до 20% в первом квартале 2020 года. Год назад этот показатель составлял всего 1%.
При этом доля BTC, отправленных на криптобиржи с обязательной верификацией пользователей снизилась с 24% в I квартале 2019 до 13% в I квартале 2020 года.
«Скорее всего, это происходит в ответ на ужесточившееся регулирование и вводимую биржами обязательную верификацию. Как результат, пользователи даркнета используют различные сервисы, чтобы скрыть источник происхождения своих монет», - заявили представители Crystal Blockchain.
В течение I квартала 2020 года участники даркнета перевели на биткоин-микшеры 7946 BTC. Годом ранее этот показатель составлял 790 BTC.
«В то время, как все больше бирж имплементируют требования FATF, пользователи даркнета стараются избежать рисков раскрытия своей деятельности на этих площадках. Чтобы скрыть активность в даркнете, они стали отдавать предпочтение сервисам микширования», - заявили представители Crystal Blockchain.
Что касается общей стоимости биткоинов, задействованных даркнет-сервисами, то она в I квартале 2020 несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты Crystal Blockchain не исключают, что это из-за роста популярности альткоинов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Точка невозврата. Почему для Зеленского местные выборы важнее парламентских
ТОП-НОВОСТИ
|На межбанке 19 мая был настоящий бум, что в карантин случается нечасто
|Публикация конфиденциальных разговоров высших должностных лиц является мощным ударом по украинской дипломатии
|Виталий Портников: Для Украины важен следующий год
|Ясько: Разговоры о включении ОРДЛО в переговоры усложняют позицию Украины в ПАСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Отчет: популярность биткоин-микшеров значительно возросла
|Евро 20 мая торгуется к доллару у максимума за 2 недели на внутреннем оптимизме
|Золото дорожает 20 мая на фоне заявлений главы ФРС
|Биржи АТР 20 мая не показывают определенной динамики после решения ЦБ Китая по ставке
|Фондовые индексы США 19 мая закрылись коррекционным снижением на 0,5-1,5%
|На межбанке 19 мая был настоящий бум, что в карантин случается нечасто
Это интересно
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei
|Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем
|Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store
|Kia представила обновленный Picanto