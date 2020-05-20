Отчет: популярность биткоин-микшеров значительно возросла

Популярность биткоин-микшеров среди пользователей даркнет-сервисов стремительно растет. Об этом говорится в отчете криптоаналитического подразделения Bitfury Crystal Blockchain.

Исследователи пришли к выводу, что доля биткоинов, отправленных даркнет-сервисами в микшеры, выросла до 20% в первом квартале 2020 года. Год назад этот показатель составлял всего 1%.

При этом доля BTC, отправленных на криптобиржи с обязательной верификацией пользователей снизилась с 24% в I квартале 2019 до 13% в I квартале 2020 года.

«Скорее всего, это происходит в ответ на ужесточившееся регулирование и вводимую биржами обязательную верификацию. Как результат, пользователи даркнета используют различные сервисы, чтобы скрыть источник происхождения своих монет», - заявили представители Crystal Blockchain.

Среди различных типов сервисов быстрее всего растет популярность биткоин-микшеров.

В течение I квартала 2020 года участники даркнета перевели на биткоин-микшеры 7946 BTC. Годом ранее этот показатель составлял 790 BTC.

Стоимость передаваемых на биткоин-микшеры монет стремительно растет.

«В то время, как все больше бирж имплементируют требования FATF, пользователи даркнета стараются избежать рисков раскрытия своей деятельности на этих площадках. Чтобы скрыть активность в даркнете, они стали отдавать предпочтение сервисам микширования», - заявили представители Crystal Blockchain.

Что касается общей стоимости биткоинов, задействованных даркнет-сервисами, то она в I квартале 2020 несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты Crystal Blockchain не исключают, что это из-за роста популярности альткоинов.







