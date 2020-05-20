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Евро 20 мая торгуется к доллару у максимума за 2 недели на внутреннем оптимизме
09:26 20.05.2020 |
Курс евро растет в среду утром по отношению к доллару, торгуясь в районе двухнедельного максимума, на фоне оптимизма вокруг перспектив создания фонда по стабилизации экономики ЕС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.00 EET курс евро к доллару рос до 1,0947 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0921 доллара за евро. Таким образом показатель остается в районе максимума за две недели в 1,0977 доллара, который был достигнут во вторник. Курс доллара к иене поднимался до 107,77 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 99,42 пункта.
Инвесторы в среду продолжают отыгрывать новости о том, что в понедельник Франция и Германия выдвинули предложение о создании фонда для восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро. Это предложение приветствовали глава Совета стран ЕС Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии, но план натолкнулся на критику канцлера Австрии Себастьяна Курца - он провел переговоры с коллегами из Швеции, Дании и Нидерландов и сообщил в Twitter, что их позиция неизменна, они против повышения потолка затрат.
"Франко-германское предложение - это важная новость",- сказал агентству Рейтер директор по валютным рынкам Societe Generale Кйосуке Сузуки (Kyosuke Suzuki).
В то же время некоторые аналитики, мнение которых приводит агентство, считают, что предложение Франции и Германии может столкнуться с оппозицией со стороны некоторых богатых и консервативных в финансовом отношении стран. Эксперты на этом фоне предупреждают, что "пока слишком рано говорить о возможности достижения соглашения в ближайшее время".
"Это большой шаг по направлению к масштабной европейской финансовой поддержке.... Но достижение соглашения в масштабах всего ЕС все еще не кажется легким", - добавляет старший экономист SMBC Nikko Securities Кейко Тасака (Keiko Tasaka).
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